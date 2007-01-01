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Настоящее фото товара Стул Крочет, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Крочет, венге
6 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Крочет, венге - фото 1Стул Крочет, венге - фото 2

Стул Крочет, венге

Артикул: CH-088-245
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул из массива бука. Выпускается с мягкой и жесткой спинкой. Спинка имеет изгиб, что позволяет разместиться на стуле с максимальным комфортом. Данная модель подходит для умеренно-классического интерьера. Цвет дерева и обивочная ткань может быть любой, на выбор покупателя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветвенге
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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