Характеристики товара
Описание
Стул изготавливается из многослойной фанеры. Высота спинки средняя, имеет небольшой изгиб, что позволяет расположиться на стуле с максимальным комфортом. Горизонтальные рейки с изгибом придают модели оригинальный вид. Такой стул украсит интерьер кухни и обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5 кг
- Материалфанера, велюр
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет