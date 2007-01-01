Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Риппл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Риппл, серый
8 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Риппл, серый - фото 1Стул Риппл, серый - фото 2

Стул Риппл, серый

Артикул: CH-088-225
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул изготавливается из многослойной фанеры. Высота спинки средняя, имеет небольшой изгиб, что позволяет расположиться на стуле с максимальным комфортом. Горизонтальные рейки с изгибом придают модели оригинальный вид. Такой стул украсит интерьер кухни и обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материалфанера, велюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага синий

75
Фотография товара Стул В-630 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630

87
Настоящее фото товара Стул Алдер, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Алдер

13
Фотография товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый

6
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Fractal, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул кухонный Fractal, белый

14
В пути 2753 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Aquifer, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Стул барный Aquifer, серый, черный

14
В пути 772 шт.
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 26, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 26

6
Хит
Фотография товара Стул Прадо, экокожа Фиджи Бейж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, экокожа Фиджи Бейж, произведённого компанией ChiedoCover
5 99035
9 090 ₽

Стул Прадо, экокожа Фиджи Бейж

14
Фотография товара Стул Греил, бежевый, бронза, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Греил, бежевый, бронза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Греил, бежевый, бронза, велюр

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас

14
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
120 490

Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный

10
Фотография товара Кресло пластиковое Plus, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Plus, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Plus, красный

41
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
76 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600

11
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от91 290
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый

43
Распродажа
Фотография товара Диван Риоло, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риоло, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
79 99012
90 090 ₽

Диван Риоло, светло-бежевый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук

11
Фотография товара Диван двухсекционный Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухсекционный Килис, произведённого компанией ChiedoCover
64 390
Оптовая цена

Диван двухсекционный Килис

9
Фотография товара Диван Сорренто 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 3, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Диван Сорренто 3

49
Хит
Фотография товара Диван Рондо, 1500мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рондо, 1500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Диван Рондо, 1500мм

110

Другие товары из раздела стулья для дома

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас Килиманджаро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас Килиманджаро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6906
7 090 ₽

Стул Топас Килиманджаро

8
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /фиолетовый

13
Фотография товара Стул Cadence Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cadence Serene, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Cadence Serene

12
Настоящее фото товара Стул кухонный Pliocene поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 590

Стул кухонный Pliocene поворотный, серый, черный

10
В пути 203 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Томе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
94 290

Стул барный Томе, серый

11
Фотография товара Стул Consortium, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Consortium, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стул Consortium, пластик белый

15
В пути 294 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Titan, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Стул кухонный Titan, бежевый, черный

14
В наличии 1 шт.В пути 1691 шт.
Фотография товара Стул Тилл, черный, ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, черный, ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Тилл, черный, ваниль

11
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Энамель 32 Р, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Энамель 32 Р, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Энамель 32 Р, серый

5
Новинка
Фотография товара Стул Темпо 2, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Темпо 2, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Темпо 2, светло-коричневый

15

Товар в корзине

Стул Риппл, серый
Стул Риппл, серый
4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул ГЕРМАН БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас

14
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
120 490

Левый модуль дивана Медсон, 3 секции, серый, черный

10
Фотография товара Кресло пластиковое Plus, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Plus, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Plus, красный

41
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
76 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600

11

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности