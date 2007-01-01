Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - черный; Ширина - 46; Глубина - 56; Высота - 91; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 48;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки7.75 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет