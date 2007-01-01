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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Фена Р, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Фена Р, черный
14 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Фена Р, черный - фото 1Стул на металлокаркасе Фена Р, черный - фото 2Стул на металлокаркасе Фена Р, черный - фото 3Стул на металлокаркасе Фена Р, черный - фото 4Стул на металлокаркасе Фена Р, черный - фото 5

Стул на металлокаркасе Фена Р, черный

Артикул: CH-070-302
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - черный; Ширина - 46; Глубина - 56; Высота - 91; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки7.75 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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