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Настоящее фото товара Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый
15 оценок
36 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый - фото 1Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый - фото 2Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый - фото 3Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый - фото 4Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый - фото 5

Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый

Артикул: CH-080-030
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1110/1205 мм
  • Ширина сиденья645 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Паркер ЛБ, экокожа, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Паркер ЛБ, ткань, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1110/1205 мм
  • Ширина сиденья645 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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