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Настоящее фото товара Стул Толикс Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Красный глянцевый
26 оценок
3 99051
7 990 ₽
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Стул Толикс Красный глянцевый - фото 1Стул Толикс Красный глянцевый - фото 2Стул Толикс Красный глянцевый - фото 3Стул Толикс Красный глянцевый - фото 4Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 5
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Реальное изображение товара 1 Стул Толикс Красный глянцевый производства ChiedoCover
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Стул Толикс Красный глянцевый

Артикул: CH-001-770
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул Толикс красный глянцевый, экокожа, пластик, металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Цвет каркасакрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.2 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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