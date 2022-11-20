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Стул Tolix Красный глянцевый

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Характеристики товара

Описание

Стул Tolix с высокой спинкой в красном цвете органично впишется в обстановку баров, кафе и летних террас в загородных домах и общественных заведениях, оформленных в стиле Лофт. Основание и спинка модели стула Tolix выполнены из оцинкованного металла и окрашены устойчивой к влажности и ультрафиолету краской. Глянцевая поверхность и яркий цвет делают стул ярким акцентом в интерьере.

Стопируются по 6 шт.

1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 32,5 кг.
Объем: 0,370

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Вес упаковки32.50 кг

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