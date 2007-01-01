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Настоящее фото товара Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой
26 оценок
6 59054
14 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 1Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 2Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 3Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 4Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 5Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 6Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой - фото 7
Распродажа

Стул обеденный Эиффел золотой, с белой подушкой

Артикул: CH-012-793
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Эиффел из металла цвет золото с белой подушкой из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки18.8 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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