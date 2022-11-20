Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный, золотой
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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