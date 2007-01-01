Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - хром; Ширина - 50,5; Глубина - 65; Высота - 91; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 46;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина650 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.95 кг
- Материал каркасахромированное покрытие
- Цветбелый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет