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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Odda белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Odda белый
13 оценок
17 690
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Стул на металлокаркасе Odda белый - фото 1Стул на металлокаркасе Odda белый - фото 2Стул на металлокаркасе Odda белый - фото 3Стул на металлокаркасе Odda белый - фото 4

Стул на металлокаркасе Odda белый

Артикул: CH-052-391
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - хром; Ширина - 50,5; Глубина - 65; Высота - 91; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.95 кг
  • Материал каркасахромированное покрытие
  • Цветбелый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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