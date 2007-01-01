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Настоящее фото товара Стул обеденный Олин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Олин, черный
15 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул обеденный Олин, черный

Артикул: CH-074-294
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья405 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки7.2 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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