Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасапластик
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки7.2 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет