Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки

4.2
5 990 ₽7 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Меган, велюр светло-серый
Стул Меган, велюр светло-серый
Следующий Стул Меган, велюр серый
Стул Меган, велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от980
11

Скатерть Габардин, круглая

Другие товары из раздела

Стул Меган, велюр сиреневыйНастоящее фото товара Стул Меган, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Меган, велюр сиреневый

В наличии 23 шт.
Стул Меган, велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Меган, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Меган, велюр темно-серый

В наличии 58 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный