Характеристики товара
Описание
Стул Балла — это стильное решение для интерьера, в котором важны не только функциональность, но и визуальный акцент. Лаконичный дизайн, четкая геометрия форм делают этот стул выразительным элементом любой обстановки — от кухни до дизайнерского кафе. Мягкое сиденье и спинка выполнены из ткани букле — плотного и приятного на ощупь материала, который отличается устойчивостью к износу и эффектной фактурой. Обивка выдерживает активную эксплуатацию, оставаясь уютной и презентабельной. Каркас выполнен из металла и ДСП, обеспечивая надежную конструкцию. Металлические ножки окрашены в черный цвет и дополнены подпятниками, защищающими пол от царапин и предотвращающими скольжение. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Посадка комфортная за счёт оптимального соотношения высоты, глубины и формы спинки. Отлично вписывается в современные и дизайнерские интерьеры, станет стильным дополнением как дома, так и в заведениях общественного питания. Идеален для кухни, обеденной зоны, гостиной, а также ресторанов и кафе. Станет акцентом, который подчеркнет вкус владельца и создаст атмосферу уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес6.8 кг
- Материалметалл, букле, ДСП
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл, ДСП
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет