Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, букле, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Балла, букле, коралловый
8 оценок
12 690
Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 1Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 2Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 3Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 4Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 5Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 6Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 7Стул обеденный Балла, букле, коралловый - фото 8

Стул обеденный Балла, букле, коралловый

Артикул: CH-084-151
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Балла — это стильное решение для интерьера, в котором важны не только функциональность, но и визуальный акцент. Лаконичный дизайн, четкая геометрия форм делают этот стул выразительным элементом любой обстановки — от кухни до дизайнерского кафе. Мягкое сиденье и спинка выполнены из ткани букле — плотного и приятного на ощупь материала, который отличается устойчивостью к износу и эффектной фактурой. Обивка выдерживает активную эксплуатацию, оставаясь уютной и презентабельной. Каркас выполнен из металла и ДСП, обеспечивая надежную конструкцию. Металлические ножки окрашены в черный цвет и дополнены подпятниками, защищающими пол от царапин и предотвращающими скольжение. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Посадка комфортная за счёт оптимального соотношения высоты, глубины и формы спинки. Отлично вписывается в современные и дизайнерские интерьеры, станет стильным дополнением как дома, так и в заведениях общественного питания. Идеален для кухни, обеденной зоны, гостиной, а также ресторанов и кафе. Станет акцентом, который подчеркнет вкус владельца и создаст атмосферу уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материалметалл, букле, ДСП
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

