Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина460 мм
- Высота790 мм
- Материалметалл, ABS-пластик
- Цветбелый, светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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