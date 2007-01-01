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Стул Sevyn, букле светло-серый

Артикул: CH-074-522
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Sevyn — стиль и комфорт для вашего пространства.

Дизайн и элегантность. Стул Sevyn подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Обивка из мягкого износостойкого букле светло-серого цвета создает уютную атмосферу и идеально сочетается с черными металлическими ножками, придавая модели утонченную элегантность. Закругленная спинка и широкое сиденье обеспечивают высокий уровень комфорта, подходящий для длительного использования.

Прочность и функциональность. Максимальная нагрузка до 120 кг и устойчивые металлические ножки гарантируют долговечность и надежность. На ножках установлены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение полов, обеспечивая дополнительную защиту для вашего напольного покрытия.

Область применения. Универсальный и лаконичный дизайн позволяет легко интегрировать его в любой интерьер, от кухни и дома до кафе или конференц-залов. Благодаря прочным материалам стул станет не только удобным, но и долговечным элементом вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.90 кг
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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