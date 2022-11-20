Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветкрасный
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Салатник 210 мм (1250 мл) Royal Sutton 10, 10
Сахарница 210 мл и Молочник 160 мл Royal Sutton 1, 48
Прихожая лофт Наилси
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Подстолье металлическое 1017EM
Слэб Кама
Кресло - трон Милан
Кресло - трон Мини
Кресло - трон Лорд
Кресло - трон Нью-Йорк
Кресло - трон Песочные часы
Кресло - трон Прямая спина
Кресло - трон Сенатор
Кресло - трон Флоренция
Кресло - трон Ушастый
Кресло - трон Буржуа