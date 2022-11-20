Стул барный Кристалл WX светло-серый

12 оценок

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Стул барный Кристалл WX светло-серый

4.6
5 490 ₽
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Кресло Камила-1
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Стул барный Кристалл WX серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Материал каркасастальная хромированная опора
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота850/1080 мм

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