Стул барный Кристалл WX светло-серый
5 490 ₽
Подстолье чугунное Рим ДВ
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Столик барный БМА24
Чехол 27, бордовый
Кресло пластиковое Costa, тортора
Кресло с электрическим реклайнером La Saal
Стул Holla, ягодный/ черный каркас
Стул барный Кристалл WX зеленый
Стул барный Кристалл WX оливковый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б