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Настоящее фото товара Стул полубарный Антарио, букле, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Антарио, букле, латте
12 оценок
11 39026
15 320 ₽
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Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 1Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 2Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 3Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 4Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 5Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 6Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 7Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 8Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 9Стул полубарный Антарио, букле, латте - фото 10
Распродажа

Стул полубарный Антарио, букле, латте

Артикул: CH-078-398
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул полубарный Антарио, букле, серый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул полубарный Антарио, букле, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Антарио обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья Антарио могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением.

Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.

Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей.

Полубарный стул Антарио имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом.

Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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