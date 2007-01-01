Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Балла бежевый сиденье букле, со спинкой в форме валика экокожа, ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина510 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья655 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый, коричневый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1140 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики1140
- Изделия стопируютсяНет