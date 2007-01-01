Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа
26 оценок
16 990
Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 1Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 2Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 3Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 4

Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа

Артикул: CH-053-337
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Балла бежевый сиденье букле, со спинкой в форме валика экокожа, ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, коричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1140 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики1140
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

