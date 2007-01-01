Товар в корзине. Перейти
Стул TEDDY ALTA, зеленый - фото 1Стул TEDDY ALTA, зеленый - фото 2Стул TEDDY ALTA, зеленый - фото 3
NEW

Стул TEDDY ALTA, зеленый

Артикул: CH-077-706
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия Винтаж серый
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

TEDDY – современный дизайн для детского сегмента. Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Прочный стул TEDDY имеет яркую цветовую гамму, разные размеры пластика и высоту каркасов, что делает его универсальным в школьных заведениях и детских садах разной возрастной группы. Стул имеет декоративная прорезь на спинке сиденья. Декоративная ручка, встроенная в конструкцию корпуса, позволяет легко перемещать изделие даже ребенку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Товар в корзине

Стул TEDDY ALTA, зеленый
Стул TEDDY ALTA, зеленый
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.