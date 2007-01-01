Характеристики товара
Описание
Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул легко стопируется по 10 штук. Дополнительно Стул Q5, может быть, оснащен хромированными соединительными креплениями, позволяющими устанавливать стулья в ряд в конференц-залах, амфитеатрах, классах, аудиториях.
В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина500 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес7.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет