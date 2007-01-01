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Настоящее фото товара Диван прямой Компасс, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Компасс, темно-серый
6 оценок
18 290
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Компасс, темно-серый - фото 1Диван прямой Компасс, темно-серый - фото 2Диван прямой Компасс, темно-серый - фото 3

Диван прямой Компасс, темно-серый

Артикул: CH-088-207
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1950 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота860 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван — это полноразмерный двуспальный раскладной диван - книжка с обивкой из мягкого велюра, идеально подходящий для квартиры, студии, спальни, детской или гостиной в современном скандинавском стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1950 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота860 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки70 кг
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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