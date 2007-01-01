Характеристики товара
Описание
Стул полностью выполнен из прочного поликарбоната.
Различные цветовые решения, как для прозрачной, так и для однотонной версии.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.372 м3
Вес брутто: 19,4 кг
Размер упаковки: 740х480х1080 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3,9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет