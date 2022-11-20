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Стул прозрачный Igloo, черный - фото 1Стул прозрачный Igloo, черный - фото 2

Стул прозрачный Igloo, черный

Артикул: CH-052-672
7 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из прочного поликарбоната.
Различные цветовые решения, как для прозрачной, так и для однотонной версии.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.372 м3

Вес брутто: 19,4 кг

Размер упаковки: 740х480х1080 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

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