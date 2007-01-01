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Настоящее фото товара Стул прозрачный Igloo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Igloo, черный
7 оценок
14 290
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Стул прозрачный Igloo, черный - фото 1Стул прозрачный Igloo, черный - фото 2

Стул прозрачный Igloo, черный

Артикул: CH-052-672
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из прочного поликарбоната.
Различные цветовые решения, как для прозрачной, так и для однотонной версии.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.372 м3

Вес брутто: 19,4 кг

Размер упаковки: 740х480х1080 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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