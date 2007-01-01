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Настоящее фото товара Стул прозрачный Elizabeth, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Elizabeth, белый
15 оценок
16 290
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Стул прозрачный Elizabeth, белый

Артикул: CH-052-749
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
устойчив к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.361 м3

Вес брутто: 21,5 кг

Размер упаковки: 480х690х1090 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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