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Стул прозрачный Elizabeth, белый

Артикул: CH-052-749
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
устойчив к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.361 м3

Вес брутто: 21,5 кг

Размер упаковки: 480х690х1090 мм

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

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