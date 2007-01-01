Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул прозрачный Elizabeth, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Elizabeth, черный
5 оценок
16 290
Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный Elizabeth, черный - фото 1Стул прозрачный Elizabeth, черный - фото 2Стул прозрачный Elizabeth, черный - фото 3Стул прозрачный Elizabeth, черный - фото 4

Стул прозрачный Elizabeth, черный

Артикул: CH-052-748
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Фотография товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Патрик 20мм Лайт
Фотография товара Стул Патрик 20мм Лайт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
устойчив к царапинам;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.361 м3

Вес брутто: 21,5 кг

Размер упаковки: 480х690х1090 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

36
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, терракота

30
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37
  • белый
  • серый
  • зеленый
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, белый, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, янтарный

39
  • красный, белый
  • желтый, белый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

137
  • зеленый, прозрачный
  • прозрачный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен

38
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
  • серый, черный, золотой
  • бежевый, золотой
Распродажа
Фотография товара Стул Лоуран с подушкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоуран с подушкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99012
8 990 ₽

Стул Лоуран с подушкой, серый

14
  • серый
  • черный
  • белый
В наличии 26 шт.

Другие товары из раздела стулья для ожидания

Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S, черный

5
  • черный
  • оранжевый
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S, оранжевый

10
  • черный
  • оранжевый
Фотография товара Стул прозрачный Igloo, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Igloo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Igloo, черный

7
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Elizabeth, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Elizabeth, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Elizabeth, белый

15
  • черный, прозрачный
  • белый, прозрачный
  • желтый, прозрачный
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Elizabeth, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Elizabeth, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Elizabeth, янтарный

15
  • черный, прозрачный
  • белый, прозрачный
  • желтый, прозрачный
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул прозрачный Elizabeth, черный
Стул прозрачный Elizabeth, черный
от 16 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности