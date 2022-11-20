Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из хромированной трубчатой стали Ø17 мм (толщина 2 мм).
Сиденье и спинка выполнены из устойчивого к УФ-излучениям поликарбоната.
Стул предназначен для использования в помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.34 м3
Вес брутто: 5.57 кг
Размер упаковки: 650х520х1000 мм
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5,57 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция