Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый
14 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый

Артикул: CH-075-534
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Купер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69028
9 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Купер черный

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый

89
В наличии 36 шт.
Фотография товара Барный стул Camp от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Camp, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Camp

146
В наличии 46 шт.
Фотография товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

77
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа

30
Фотография товара Cтул Амиго полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Амиго полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Cтул Амиго полубарный

51
Распродажа
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59021
8 240 ₽Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый

6
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, тортора

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа

32
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тележка лофт Pulse, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка лофт Pulse

11
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
Фотография товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 05 , габардин зеленый

9
Фотография товара Столик барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Столик барный Рим

36
Настоящее фото товара Тележка лофт Ocean, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Тележка лофт Ocean

15
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, красный

46

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа

44
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Матео с кантом велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Матео с кантом велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 59039
21 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео с кантом велюр черный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит

11
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, зеленый

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus барный, бежевый

13
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square барный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square барный, светло-серый

11
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, серебряный

15
Фотография товара Стул барный Grat, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grat, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Стул барный Grat, бежевый

12
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Kung, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kung, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул барный Kung, черный

9
В наличии 39 шт.
New
Фотография товара Кресло барное Маар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло барное Маар, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло барное Маар

11

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, серый
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная оливковая кожа

32
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тележка лофт Pulse, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка лофт Pulse

11

Акции для вас

Новость от 15.09.2025 Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии
Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности