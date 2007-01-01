Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный
13 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный

Артикул: CH-075-533
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Слинг барный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул Слинг барный, черный

58
Фотография товара Стул барный Олимп белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп белый, экокожа

68
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр аква от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр аква

105
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН фиолетовый

75
Фотография товара Барный стул ШТИП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ШТИП, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Барный стул ШТИП

73
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, серый велюр

62
В наличии 28 шт.
Фотография товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром

40
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

104
В наличии 39 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр зеленый

85
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 49016
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Черный

15
В наличии 198 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, серый

36
Настоящее фото товара Тележка лофт Rocket, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Тележка лофт Rocket

9
Фотография товара Барный стол Алекс, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Алекс, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Барный стол Алекс, лофт

51
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 4 шт.
Фотография товара Чехол 48, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, голубой

31
Настоящее фото товара Тележка для муки Cart, произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Тележка для муки Cart

14
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый

36
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный

64
В наличии 35 шт.
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый

44
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый

38
Настоящее фото товара Стул барный Stark 014, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стул барный Stark 014

12
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square барный, синий

7
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus барный

6
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, черный

7
Фотография товара Стул барный Violet, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Violet, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Стул барный Violet, бежевый, золото

7
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Neutra, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Neutra, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
8 39024
10 990 ₽

Стул барный Neutra, букле, молочный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL

7

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, серый

36
Настоящее фото товара Тележка лофт Rocket, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Тележка лофт Rocket

9
Фотография товара Барный стол Алекс, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Алекс, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Барный стол Алекс, лофт

51
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 4 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности