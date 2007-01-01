Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный
15 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный

Артикул: CH-075-537
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Турин со спинкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89025
16 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин со спинкой бежевый

26
В наличии 76 шт.
Фотография товара Барный стул Батнер пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Батнер пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Барный стул Батнер пластик белый

95
В наличии 222 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул барный Тиесто белый

74
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Solar, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Solar, велюр черный

92
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа

35
В наличии 13 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Барный Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Темно-серый

42
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork

41
Фотография товара Стул барный Richy Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Richy Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул барный Richy Ткань Серый

8
Фотография товара Стул барный Bit Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул барный Bit Экокожа Черный

6
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, тортора

8
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол 83 двусторонний от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 83 двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽

Чехол 83 двусторонний

46
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Whisper, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Whisper

12
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Настоящее фото товара Стол Lyon, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Lyon

9
Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый

48
Настоящее фото товара Тележка для меню Service, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка для меню Service

15
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Фотография товара Чехол S-24, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол S-24, журавинка

40
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19024
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр терракотовый

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Барный стул BAR, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул BAR, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Барный стул BAR, белый

45
В наличии 16 шт.
Фотография товара Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89042
9 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый

26
В наличии 88 шт.
Фотография товара Стул барный Elevate Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Elevate Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул барный Elevate Zenith

14
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, серый

15
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул барный Crish, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Crish, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул барный Crish, серый

11
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Гермес барный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гермес барный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Гермес барный, коричневый

5
Фотография товара Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стул барный Mars, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Glen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Glen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
108 190

Стул барный Glen, серый

9

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, черный
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол 83 двусторонний от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 83 двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽

Чехол 83 двусторонний

46
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Whisper, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Whisper

12
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Настоящее фото товара Стол Lyon, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Lyon

9

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности