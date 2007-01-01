Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
11 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный

Артикул: CH-075-587
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Зебра Антишок, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Зебра Антишок

47
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый

92
Настоящее фото товара Барный стул Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Барный стул Оскар

77
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр

70
Фотография товара Cтул Eames DSW ECO Барный Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Черный

35
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Черный

35
Фотография товара Барный стул Бомба, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Бомба, белый глянец

33
В наличии 189 шт.
Фотография товара Барный стул Форт, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Форт, серая кожа

52
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
В наличии 50 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый

39
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1000

15
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19034
3 290 ₽

Чехол для стола 03, красный

47
Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm

14
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 2 шт.
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, синий

46
Настоящее фото товара Стол барный Point, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Стол барный Point

42

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Рич черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49011
13 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Рич черный

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Гвалиор, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99051
5 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Гвалиор, белая кожа

26
В наличии 731 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Барный стул Гангток катания флам / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания флам / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Барный стул Гангток катания флам / черный матовый

40
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square барный, зеленый

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross square барный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross square барный, светло-серый

10
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Fusia черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Fusia черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул барный Fusia черный

9
Фотография товара Стул барный Ольхан, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серая ткань

13
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, бежевый велюр

13
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Стул барный Толикс, черный глянцевый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, черный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул барный Толикс, черный глянцевый, темное дерево

14
В наличии 100 шт.
New
Фотография товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево

5
В наличии 57 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый

39
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1000

15
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как грамотно разместить мебель в ресторане?
Как грамотно разместить мебель в ресторане?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности