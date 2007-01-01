Характеристики товара
Описание
Барный стул «Бордо» представлен в стальном каркасе темно-серого цвета. Оплетен вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон серого цвета. В комплекте одна подушка со съёмным чехлом с влагоотталкивающей пропиткой темно-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина520 мм
- Высота1070 мм
- Вес9,5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.74 м3
- Изделия стопируютсяНет