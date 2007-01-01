Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый
11 оценок
7 990
Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 1Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 2Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 3Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 4Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 5Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый - фото 6
NEW

Кресло для приемных и переговорных Cantata, бежевый

Артикул: CH-083-683
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья445 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло прекрасно впишется в любой интерьер.

Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки.
Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
Подлокотники имеют накладки из пластика.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, хромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.14 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

