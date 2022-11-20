Характеристики товара
Описание
НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.
СТОЛЕШНИЦЫ
Можно использовать круглые, квадратные и шестиугольные столешницы
Рекомендуем использовать круглые столешницы диаметром до 70 см. Квадратные столешницы до 70х70 см.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 390 мм
Глубина 390 мм
Высота 430 мм
Вес в упаковке, кг: 2.60
Объем упаковки, м3: 0.065
Основные характеристики
- Высота435 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес1.8 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия