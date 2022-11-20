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Основание для стола Лавака, черный муар

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Характеристики товара

Описание

НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.
СТОЛЕШНИЦЫ
Можно использовать круглые, квадратные и шестиугольные столешницы
Рекомендуем использовать круглые столешницы диаметром до 70 см. Квадратные столешницы до 70х70 см.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 390 мм
Глубина 390 мм
Высота 430 мм

Вес в упаковке, кг: 2.60
Объем упаковки, м3: 0.065

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Основные характеристики

  • Высота435 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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