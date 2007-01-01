Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Основание для стола Лавака, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Лавака, черный муар
55 оценок
2 090
Товар в корзине. Перейти
Основание для стола Лавака, черный муар - фото 1Основание для стола Лавака, черный муар - фото 2Основание для стола Лавака, черный муар - фото 3Основание для стола Лавака, черный муар - фото 4

Основание для стола Лавака, черный муар

Артикул: CH-021-412
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота435 мм
  • Вес1.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 2103ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 2103ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Основание для стола Ландау, черный муар
Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.



СТОЛЕШНИЦЫ
Можно использовать круглые, квадратные и шестиугольные столешницы.
Рекомендуем использовать круглые столешницы диаметром от 50 см до 70 см. Квадратные столешницы от 50х50 см до 70х70 см. Более подробную информацию смотрите в схеме сборки изделия.



Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота435 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали Модерн Нерж, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали Модерн Нерж

55
Фотография товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030ЕМ барное

72
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1057ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1057ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1057ЕМ

76
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье стальное 1052, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное 1052, черное, произведённого компанией ChiedoCover
8 19011
9 190 ₽Оптовая цена

Подстолье стальное 1052, черное

59
  • белый
  • черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Малевич №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Малевич №1, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье Малевич №1

76
Настоящее фото товара Подстолье Малевич №1, барное, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Подстолье Малевич №1, барное

65
Фотография товара Подстолье Лофт 75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 75, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Подстолье Лофт 75

85
Фотография товара Подстолье Бимбо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Бимбо, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Бимбо

89
Фотография товара Подстолье ЕР 4005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4005, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4005

82
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Брио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Подстолье Брио

100

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Алек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Алек, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890

Слэб Алек

9
Фотография товара Слэб Том от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Том, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990

Слэб Том

15
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
9 59013
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель

9
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, круглая

46
Фотография товара Столешница Обион 90, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Обион 90, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от38 890
Оптовая цена

Столешница Обион 90, круглая

48
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800

12
Фотография товара Слэб Бремен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Бремен, произведённого компанией ChiedoCover
от79 390

Слэб Бремен

8
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Столешница Фибер, 34 мм, Д800

15
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

34
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30

Другие товары из раздела стальные подстолья

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1253ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1253ЕМ

84
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое Квадро Трапезе

85
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1220

75
В наличии 22 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1041ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1041ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1041ЕМ

53
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Лофт 2

56
Хит
Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Подстолье фуд-корт

86
  • золотой
  • белый
  • черный
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Классик 60М, разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 60М, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽

Подстолье Классик 60М, разборное

96
Фотография товара Подстолье Лофт-94 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-94, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Подстолье Лофт-94

74
Настоящее фото товара Подстолье 4127, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Подстолье 4127

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 0888ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 0888ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Подстолье 0888ЕМ

5

Товар в корзине

Основание для стола Лавака, черный муар
Основание для стола Лавака, черный муар
от 2 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Алек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Алек, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890

Слэб Алек

9
Фотография товара Слэб Том от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Том, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990

Слэб Том

15
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
9 59013
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель

9
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, круглая

46

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности