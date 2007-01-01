Характеристики товара
Описание
НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.
СТОЛЕШНИЦЫ
Можно использовать круглые, квадратные и шестиугольные столешницы.
Рекомендуем использовать круглые столешницы диаметром от 50 см до 70 см. Квадратные столешницы от 50х50 см до 70х70 см. Более подробную информацию смотрите в схеме сборки изделия.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота435 мм
- Вес1.8 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет