Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Nootropic, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, коричневый
5 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Nootropic, коричневый - фото 1Кресло Nootropic, коричневый - фото 2Кресло Nootropic, коричневый - фото 3Кресло Nootropic, коричневый - фото 4Кресло Nootropic, коричневый - фото 5Кресло Nootropic, коричневый - фото 6Кресло Nootropic, коричневый - фото 7Кресло Nootropic, коричневый - фото 8
NEW

Кресло Nootropic, коричневый

Артикул: CH-084-361
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99031
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия черно-белое

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

48
Фотография товара Кресло Copenhagen, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, сиреневый

44
Фотография товара Кресло Камила, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кресло Камила, велюр желтый

47
Фотография товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленый дуб, зеленое

37
Хит
Фотография товара Кресло Харви светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Харви светло-серый

26
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло Glam от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Glam, произведённого компанией ChiedoCover
от63 450
Оптовая цена

Кресло Glam

12
Фотография товара Кресло Rofl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rofl, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Кресло Rofl

12
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Beige

7
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло руководителя AL750, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя AL750, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Кресло руководителя AL750, экокожа

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 59014
31 990 ₽

Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех

14
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Аллен

12
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

58
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51
Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН серый

90
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus, бежевый

7
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех

13
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, серый

10
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Меган, велюр серый

26
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Bruno, сиреневый жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул Bruno, сиреневый жаккард

11

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик, произведённого компанией ChiedoCover
160 390
Оптовая цена

Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик

43
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Кресло Оскар, бордовое

37
Фотография товара Кресло Форест, белые подлокотники, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, белые подлокотники, синее, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Форест, белые подлокотники, синее

41
Фотография товара Кресло College BX-3001-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3001-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3001-1/Brown

8
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Dixon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dixon, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Кресло Dixon

11
Фотография товара Кресло Mia, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mia, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 490

Кресло Mia, коричневый

8
Фотография товара Кресло Deya, рогожка, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Deya, рогожка, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Deya, рогожка, серо-бежевый

6
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Кресло Nootropic, коричневый
Кресло Nootropic, коричневый
10 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 59014
31 990 ₽

Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех

14
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Аллен

12
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

58
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности