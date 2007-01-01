Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина465 мм
- Высота790 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки26.40 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет