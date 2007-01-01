Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина465 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкакожзам
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки885 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки455 мм
- Вес упаковки3.37 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет