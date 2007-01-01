Характеристики товара
Описание
Этот элегантный стул, отличающийся отсутствием видимых винтов, сразу привлекает внимание благодаря своей высоте и стройности. Надежный каркас выдерживает нагрузку до 190 кг, что делает его идеальным выбором для любого современного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет