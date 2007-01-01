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Настоящее фото товара Стул Смалл, черный/микробукле белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Смалл, черный/микробукле белый
15 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Смалл, черный/микробукле белый - фото 1Стул Смалл, черный/микробукле белый - фото 2Стул Смалл, черный/микробукле белый - фото 3

Стул Смалл, черный/микробукле белый

Артикул: CH-088-841
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот элегантный стул, отличающийся отсутствием видимых винтов, сразу привлекает внимание благодаря своей высоте и стройности. Надежный каркас выдерживает нагрузку до 190 кг, что делает его идеальным выбором для любого современного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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