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Настоящее фото товара Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый
6 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый - фото 1Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый - фото 2Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый - фото 3Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый - фото 4Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый - фото 5

Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый

Артикул: CH-088-838
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот элегантный стул, отличающийся отсутствием видимых винтов, сразу привлекает внимание благодаря своей высоте и стройности. Надежный каркас выдерживает нагрузку до 190 кг, что делает его идеальным выбором для любого современного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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