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Стул Соло - фото 1

Стул Соло

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Стул Римио-М

Характеристики товара

Описание

Высота: 840 мм

Высота до сиденья: 440 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 410 мм

Вес: 2.5 кг

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