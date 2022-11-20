Характеристики товара
Описание
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 440 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Вес: 2.5 кг
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 440 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Вес: 2.5 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Подстолье Классик 80 М
Тюль Микровуаль
Стеллаж 18
Стеллаж 19
Пуф 02 К Клеопатра
Светильник лофт Стрекоза
Вешалка Классика 1/1
Обеденная группа Портагл
Обеденная группа Каппахейден