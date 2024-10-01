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Стул Magic - фото 1

Стул Magic

Артикул: CH-067-730
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота830 мм
  • Вес2.3 кг
  • Материал каркасабереза

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