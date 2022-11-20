Характеристики товара
Описание
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Материал: массив березы
Вес: 2.7 кг
Высота: 840 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 410 мм
Материал: массив березы
Вес: 2.7 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Подстолье металлическое Квадро Дуо
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Стул Текс, бежевый, серые ножки
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