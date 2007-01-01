Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Стилли черный/велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Стилли черный/велюр какао
11 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Стилли черный/велюр какао - фото 1Стул Стилли черный/велюр какао - фото 2Стул Стилли черный/велюр какао - фото 3Стул Стилли черный/велюр какао - фото 4

Стул Стилли черный/велюр какао

Артикул: CH-088-970
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул для кухни и дома Стилли в черном цвете с обивкой коричневого оттенка, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично вписывается в современный интерьер. Важная особенность - отсутствие винтов с обратной стороны спинки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр светло-серый

84
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вуд, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Терра Вуд

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Ворк Бас, ткань, бук, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый мягкий Ворк Бас, ткань, бук, синий

14
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао

13
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа серая

8
Распродажа
Фотография товара Стул Маринет, велюр, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 3903
4 500 ₽

Стул Маринет, велюр, оливковый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис

15
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, ренессанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, ренессанс, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, ренессанс

6
Фотография товара Стул Грация, массив бука, адрис соты от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, адрис соты, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, адрис соты

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл травяной, произведённого компанией ChiedoCover
19 3904
19 990 ₽

Кресло Оррелл травяной

5
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка черная

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, светло-серый

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Грасп, серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грасп, серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
21 3903
21 990 ₽

Кресло Грасп, серый, шенилл

15
Фотография товара Кресло Варело, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр красный

48
Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
20 39016
23 990 ₽

Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой

5
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, алый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, алый

73
Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр коричневый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр бежевый

10
Фотография товара Стул Movie simple серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Movie simple серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Movie simple серый

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Вуд, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Элис Вуд, желтый

5
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар кросс скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Мобиус Бар кросс скуар, серый

7
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза

6
Фотография товара Стул Вентер, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, синий, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, синий

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Серкл черный/ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Стул Серкл черный/ткань коричневый

13

Товар в корзине

Стул Стилли черный/велюр какао
Стул Стилли черный/велюр какао
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл травяной, произведённого компанией ChiedoCover
19 3904
19 990 ₽

Кресло Оррелл травяной

5
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка черная

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, светло-серый

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности