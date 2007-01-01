Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул для кухни и дома Стилли в черном цвете с обивкой серого оттенка. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично вписывается в современный интерьер. Важная особенность - отсутствие винтов с обратной стороны спинки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота790 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет