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Стул Rolf, ретро-красная кожа

Артикул: CH-063-527
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Rolf – торжество минимализма! Лаконичность и простота форм, отсутствие лишних деталей создают законченный образ. Стул полностью выполнен в регенерированной коже, которая подчеркивает каждый изгиб спинки и сиденья, утонченность и невесомость конструкции!


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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