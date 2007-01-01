Характеристики товара
Описание
- Отлично подходит для дома, кафе, баров, фаст-фудов, общественных учреждениях и т.д.
- Поверхность стула имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой, что придает ему оригинальный и эстетичный внешний вид
- Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками, которые обеспечивают дополнительную ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ;
- Благодаря специальным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение переносит воздействие любых погодных условий, устойчиво к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет.
- ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение
- НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов; (Диаметр/толщина - 28/0,8мм);
- Можно ШТАБЕЛИРОВАТЬ, что позволяет экономить место при хранении, штабелируется по 5 штук;
УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ
Изделие разборное. Упаковка - полиэтилен и картон.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес3.54 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветкрасный, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки1.98 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет