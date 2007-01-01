Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Поверхность сидения имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой, что придает ему оригинальный и эстетичный внешний вид.
Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками, которые обеспечивают дополнительную ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов; (Диаметр/толщина - 28/0,8мм)
Стулья можно ШТАБЕЛИРОВАТЬ по 5 шт., что позволяет экономить место при хранении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес3.54 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Вес упаковки1.98 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет