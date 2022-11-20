Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина440 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5,3 кг
- Каркасмассив сосны
- Цветжелтый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул складной Торни, синий
Стул Eames DSR зеленый
Стул Signal vitro, серый
Стул Дэгни Грэйс
Мягкий стул Шелл
Стул Логан NEW велюр зеленый
Стул Sulay
Стул Дельта
Кресло Tulip
Стул Игнис, синий велюр, ножки металл
Стол обеденный Колими
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Стол Олимпия 180-230*90 керамика темная
Комплект мебели Спринг, латте, 2 стула, столешница круглая
Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый
Стол Кейтлин белый / белый
Стол Теон графит / дуб антор натуральный
Стол деревянный Джил орех / коричневая патина
Стол деревянный Денвер Лофт, бетон черный матовый
Стол Skandi белый 80см
Стул Чилли белый / латте
Стул Чилли светло-серый / белый
Стул Челси черный / бежевый
Стул Челси черный / темно-серый
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул обеденный Olav оливковый x2
Барный стул Тидахольм, ясень, металл черный регулируемый
Стул Денди велюр зеленый
Стул-кресло Дарелл велюр бежевый
Стул Tehas экокожа, серо-зеленый
Стол обеденный Колими
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Стол Олимпия 180-230*90 керамика темная
Комплект мебели Спринг, латте, 2 стула, столешница круглая