Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Каркас выполнен из МЕТАЛЛа, что обеспечивает ПРОЧНОСТЬ изделия (диаметр/толщина - 28/0,8мм).
НАДЕЖНЫЕ ОПОРЫ окрашены порошковой краской, стойкой к механическим повреждениям.
Широкий ЦВЕТОВОЙ и МОДЕЛЬНЫЙ ряд позволяет найти быстрое дизайнерское решение для любого интерьера.
УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ
Изделие разборное. Легкая сборка.
Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.
Гарантия 2 года.
Поверхность сидения имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой, что придает ему оригинальный и эстетичный внешний вид;
Стулья можно ШТАБЕЛИРОВАТЬ по 5 шт., что позволяет экономить место при хранении.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес3.54 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветсиний, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки1.98 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет