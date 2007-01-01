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Стул Лион плетеный из роупа, темно- серый - фото 1Стул Лион плетеный из роупа, темно- серый - фото 2Стул Лион плетеный из роупа, темно- серый - фото 3
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Стул Лион плетеный из роупа, темно- серый

Артикул: CH-075-691
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Cтулья «Лион» из роупа – это идеальное решение для создания уютной атмосферы на террасе, в саду или на открытом балконе.Стильный дизайн в сочетании с высококачественными материалами делают эти стулья непревзойденными.Стальной каркас гарантирует прочность и надежность, а плетение из эластичных лент высокопрочных полиэфирных волокон создает удобное и уютное сидение.

Подушка в комплекте со стулом выполнена из полиэстера 100% плотностью 300гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой. Это надежный и прочный материал, который легко очищается и устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Стул удобен как для использования в домашних условиях, так и для переноски на пикник или туристический поход.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материалткань, роуп
  • Материал каркасасталь
  • Плотность300 г/м²
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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