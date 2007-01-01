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Стул Yellow

Артикул: CH-078-285
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

АДАПТИВНОЕ УЧЕБНОЕ МЕСТО ШКОЛЬНИКА ОТ SHEFFILTON

Большую часть времени дети школьного возраста проводят в положении сидя: в школе, дополнительные курсы, дома за уроками, за компьютером. Основная задача - это организовать рабочее место и подобрать удобный стул. Именно он должен правильно поддерживать положение спины, регулироваться по высоте, быть надежным и устойчивым, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Изменение высоты стула в соответствии с ростовой группой осуществляется путем регулировки нижней части опор каркаса с помощью винтов. Каркас подходит для 4-й (средний рост 150 см), 5-й (средний рост 165 см) и 6-й (средний рост 180 см) ростовой группы.

2. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Стул легко подстраивается под неровный пол и всегда имеет устойчивое положение. 

3. ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Спинка стула с поворотным механизмом подстраивается под каждое движение тела. Спинка поддерживает позвоночник, снижает утомляемость и обеспечивает удобную посадку.

4. НАДЕЖНОСТЬ
Каркас стула выполнен из металла. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Сидение и спинка выполнены из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает долговечность и износостойкость.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ
Все стулья проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка на стул – 200кг.

6. ШТАБЕЛИРУЕТСЯ до 5 шт, что позволяет экономить пространство и удобно хранить во время уборки.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.

8. ВНЕШНИЙ ВИД
Перфорация спинки и сидения, металлический каркас придают легкость всей конструкции стула. А современный стиль позволит создать позитивную учебную атмосферу.

9. СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Вы можете выбрать любой цвет сидения, спинки или каркаса в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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